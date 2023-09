L'Atalanta vince a Verona. De Ketelaere sbaglia un gol clamoroso da un metro

Senza soffrire più di tanto, l'Atalanta si sblocca in trasferta. Dopo due sconfitte consecutive contro Frosinone e Fiorentina, i nerazzurri inanellano la seconda vittoria consecutiva in Serie A e salgono a quota 12, dietro a Inter e Juventus. È però la quarta volta che l'Atalanta non prende gol, dopo le sfide con Sassuolo, Monza e Cagliari. Un miglioramento sensibile, con Carnesecchi che non fa rimpiangere comunque il titolare Musso.

All'ottantesimo De Ketelaere ha la palla del 2-0 sulla testa dopo una grande giocata, l'ennesima, di Koopmeiners. Da un metro spedisce alto, in maniera incredibile. Poco dopo è Carnesecchi a dover custodire il vantaggio, mettendo i guantoni su Suslov. Negli ultimi minuti c'è l'assalto degli scaligeri, spezzato da un diagonale di Hateboer che impegna Montipò.