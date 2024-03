L'Equipe - Francia, ieri Maignan è tornato ad allenarsi regolarmente. Oggi la decisione per la Germania

vedi letture

Ieri Mike Maignan è tornato ad allenarsi regolarmente con la Francia. Lo riferisce L'Equipe che spiega che nei due giorni precedenti il giocatore del Milan non aveva lavorato con il resto dei portieri francese in quanto alle prese con un lieve problema ai tendini del ginocchio (infortunio rimediato durante l'ultimo match con i rossoneri contro il Verona in Serie A). Dopo il riposo di martedì e un po' di corsa con il fisioterapista senza avvertire dolore di mercoledì, ieri Maignan è tornato ad allenarsi normalmente con il preparatore dei portieri Franck Raviot.

Mike sarà in campo domani alle 21 nell'amichevole contro la Germania? Molto dipenderà da come andrà l'allenamento odierno e dal colloquio che il giocatore rossonero avrà con lo staff medico in queste ore. Qualcosa in più si saprà sicuramente oggi pomeriggio quando è in programma la conferenza stampa della vigilia del ct francese Didier Deschamps.