L'idolo di Pavlovic: "Vidic è stato la mia ispirazione. Djokovic? Spero venga presto a San Siro"

Da ormai quasi una settimana il centrale serbo Strahinja Pavlovic è diventato un nuovo calciatore del Milan. Il difensore è arrivato a Milano e qui è rimasto, senza aggregarsi alla tournée americana ma allenandosi a Milanello insieme agli altri Nazionali di ritorno dalle vacanze. Oggi i profili ufficiali del club hanno pubblicato la prima intervista di Pavlovic da giocatore milanista, concessa a Milan TV nel format Face-off che si articola in una chiacchierata mentre si gioca a biliardino.

Su quale difensore rossonero del passato lo ha ispirato: "Ci sono stati dei grandissimi difensori come Maldini, Stam e Nesta. Erano fantastici ma purtroppo ero troppo giovane per seguirli. Però per me questi tre erano incredibili"

Sui difensori serbi, come Ivanoviv, Vidic, Mihajlovic... su chi lo ha ispirato maggiormente: "Per me Vidic: penso sia stato un difensore fortissimo per il suo stile di gioco. L'ho guardato quando ero più giovane e l'ho sempre seguito. Lui è stato la mia ispirazione"

Su Novak Djokovic, tifoso del Milan e leggenda serba: "Purtroppo non l'ho ancora conosciuto ma spero che venga presto a San Siro perché so che è un grande milanista. Ha fatto grandi cose e ha una grande personalità. Mi piace molto"