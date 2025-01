L'ultimo Milan-Parma delle 12.30 lo decisero in rimonta Cutrone e Kessié

vedi letture

Nel lunch match di domani il Milan ospiterà in quel di San Siro il Parma di Fabio Pecchia, reduce dal deludente pareggio di settimana scorsa contro il Venezia. Non è la prima volta che le due squadre si affrontano alle ore 12.30, con l'ultima volta neanche troppo tempo fa, durante la stagione 2018/19.

In quella circostanza si affrontavano il Milan di Gattuso ed il Parma di D'Aversa, oggi all'Empoli, che andò in vantaggio a pochi minuti dall'inizio del secondo tempo con Roberto Inglese. La formazione rossonera, reduce dalla netta vittoria in Europa League contro il Dudelange, ebbe un sussulto d'orgoglio che le permise di ribaltare il risultato prima con Cutrone e poi con Franck Kessié.