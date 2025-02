La chiamata in macchina Galliani-Bondo: cosa ha detto l'ex Milan a Warren

vedi letture

Durante la conferenza stampa di presentazione, è stata posta a Warren Bondo, neo centrocampista del Milan, la seguente domanda:

Cosa ti ha detto Galliani?

"Non avevo ancora chiamato dopo aver accettato l'offerta del Milan. Quindi, dopo aver firmato, l'ho chiamato per ringraziarlo tanto. Mi ha detto che non mi avrebbe lasciato andare per nessuna squadra, tranne per il Milan".