La classifica di Champions dopo 6 giornate: Milan a -1 dall'Inter e vicino al secondo posto

Il Barcellona vince una gara complicatissima a Dortmund e si qualifica al turno successivo di Champions League, in virtù del vantaggio sul 24° posto, occupato dalla Dinamo Zagabria. Vicina al pass anche l'Arsenal, che col successo di stasera sale al terzo posto assoluto della graduatoria, mentre risalgono la china Milan e Juve, ora al 12° e 14° posto. Tra di loro, curiosamente, l'Atalanta: le tre squadre italiane saranno attese da due ultimi turni di fuoco in ottica qualificazione tra le prime otto. Matematicamente fuori Lipsia, Slovan Bratislava e Young Boys: per loro solo sconfitte e dopo sei sei giornate, non è abbastanza per proseguire nella competizione. Questa la classifica di Champions League a seguito dei risultati di serata:

La classifica aggiornata

1.⁠ ⁠Liverpool 18 (d.r. +12)

2. Barcellona 15 (d.r. +14)

3. Arsenal 13 (d.r. +9)

4.⁠ ⁠Bayer Leverkusen 13 (d.r. +7)

5.⁠ ⁠Aston Villa 13 (d.r. +6)

6.⁠ ⁠Inter 13 (d.r. +6)

7.⁠ ⁠Brest 13 (d.r. +4)

8.⁠ ⁠⁠Lilla 13 (d.r. +3)

9.⁠ ⁠Borussia Dortmund 12 (d.r. +9)

10.⁠ ⁠Bayern Monaco 12 (d.r. +9)

11.⁠ ⁠Atletico Madrid 12 (d.r. +4)

12.⁠ ⁠Milan 12 (d.r. +3)

13.⁠ ⁠Atalanta 11 (d.r. +9)

14.⁠ ⁠Juventus 11 (d.r. +4)

15.⁠ ⁠Benfica 10 (d.r. +3)

16.⁠ ⁠Monaco 10 (d.r. +2)

17.⁠ ⁠Sporting 10 (d.r. +2)

18.⁠ ⁠Feyenoord 10 (d.r. -1)

19.⁠ ⁠Bruges 10 (d.r. -2)

20.⁠ ⁠Real Madrid 9 (d.r. 1)

21.⁠ ⁠Celtic 9 (d.r. 0)

22.⁠ ⁠Manchester City 8 (d.r. +4)

23.⁠ ⁠PSV 8 (d.r. +2)

24.⁠ ⁠Dinamo Zagabria 8 (d.r. -5)

25.⁠ ⁠PSG 7 (d.r. 0)

26.⁠ ⁠Stoccarda 7 (d.r. -3)

27.⁠ ⁠Shakhtar Donetsk 4 (d.r. -8)

28.⁠ ⁠Sparta Praga 4 (d.r. -11)

29.⁠ ⁠Sturm Graz 3 (d.r. -5)

30.⁠ ⁠Girona 3 (d.r. -6)

31.⁠ ⁠Stella Rossa 3 (d.r. -9)

32.⁠ ⁠Salisburgo 3 (d.r. -15)

33.⁠ ⁠Bologna 2 (d.r. -6)

34.⁠ Lipsia 0 (d.r. -7)

35.⁠ ⁠Slovan Bratislava 0 (d.r. -16)

36.⁠ ⁠Young Boys 0 (d.r. -19)

Mercoledì 11 dicembre

Atletico Madrid - Slovan Bratislava 3-1

(16' Alvarez, 42', 57' Griezmann (A), 51' Strelec (S))

Lille - Sturm Graz 3-2

(38' Sahraoui (L), 45+2' Bakker (L), 45+4' Kiteishvili (S), 47' Biereth (S), 81' Haraldsson (L))

Juventus - Manchester City 2-0

(53' Vlahovic, 75' McKennie)

Milan - Stella Rossa 2-1

(42' Leao (M), 67' Radonjic (S), 86' Abraham (M))

Benfica - Bologna 0-0

Borussia Dortmund - Barcellona 2-3

(53' Raphinha (Ba), 60', 78' Guirassy (Bo), 75', 85' Torres (Ba))

Arsenal - Monaco 3-0

(35', 78' Saka, 88' Havertz)

Stoccarda - Young Boys 5-1

(6' Lakony (Y), 25' Stiller (S), 53' Millot (S), 62' Fuhrich (S), 66' Vagnoman (S), 76' Keitel (S))

Feyenoord - Sparta Praga 4-2

(8' Trauner (F), 10' Paixao (F), 30' Hadj (F), 43' Rrahmani (S), 63' Gimenez (F), 79' aut. Beelen (S))