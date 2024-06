La FIFA vuole ridurre tutti i campionati a 18 squadre: Leghe in allarme

vedi letture

Fra i vertici delle leghe calcistiche europee starebbe emergendo la preoccupazione secondo la quale la FIFA vorrebbe ridurre tutti i campionati a 18 squadre. A riportare queste paure il noto tabloid inglese The Sun, che ha ripreso le parole del numero uno de LaLiga Javier Tebas appoggiate fra le altre cose anche dai vertici della Premier League.

Il presidente della Lega spagnola ha espresso tutta la sua preoccupazione dicendo che: "Se non prendiamo provvedimenti, l’industria è in pericolo, proprio ora. La soluzione della FIFA è solo creare nuove competizioni. Ma affinché ciò avvenga e affinché possiamo adattare queste competizioni, dovremmo perdere due club dalla Liga. Ciò significherebbe dover licenziare 70 giocatori in quei club e perdere migliaia di posti di lavoro legati a quei club. Dobbiamo risolvere i problemi attuali prima di creare nuove competizioni che distruggeranno l’industria, i club, i posti di lavoro, i sogni dei tifosi – e il calcio".

In merito a questo discorso è intervenuta anche una fonte contattata dal Sun, la quale ha detto che: "Tutti pensiamo che questo sia l’obiettivo finale della FIFA, trovare un modo per farci scendere a 18. Posso scommettere che il gruppo di lavoro istituito dalla FIFA dirà che c’è troppo calcio nazionale, che dovremmo tutti scendere da 20 club a 18 e che il minor impatto sui giocatori proviene dalle partite internazionali. Non saremmo sorpresi se avessero già scritto le loro conclusioni".

Dalla FIFA non fanno che arrivare però smentite, giustificando la propria decisione dicendo che tale mossa non è al momento in considerazione e che le competizioni e le associazioni nazionali hanno l’autonomia di agire come ritengono opportuno.