La Francia celebra Giroud: "Per sempre impresso nella storia"

Oggi a Parigi è il giorno della celebrazione di Olivier Giroud, campione del mondo 2018 con la Francia ma soprattutto miglior marcatore della nazionale transalpina nella storia. L'ex attaccante del Milan ha lasciato definitivamente il calcio internazionale dopo l'Europeo in Germania, in cui la squadra del CT Deschamps è stata eliminata in semifinale. Oggi Giroud gioca negli Stati Uniti, nel Los Angeles FC, insieme all'amico di sempre Hugo Lloris.

Prima della gara valida per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League tra Francia e Croazia, in cui i galletti devono recuperare due gol di svantaggio, è stato organizzato un momento celebrativo per Giroud, rientrato a Parigi per l'occasione accompagnato dalla famiglia. Tutto lo stadio ha omaggiato il bomber a cui è stata anche consegnata la maglia con il numero di presenze totali, 137. L'account X ufficiale della nazionale francese ha poi pubblicato una foto, scrivendo: "Per sempre impresso nella storia"