La Roma cede Matic al Rennes: 3 milioni ai giallorossi

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Nemanja Matic saluta la Roma. È fatta per il suo passaggio al Rennes, con l'operazione che si chiude a titolo definitivo per 3 milioni di euro bonus inclusi. Il calciatore, che non era stato convocato per la partita amichevole di questa sera a Tirana, già nelle prossime ore viaggerà verso la Francia. Ora Tiago Pinto è già al lavoro per il sostituto, individuato in Paredes. Dal Psg sta cercando di chiudere la doppia operazione visto che il general manager sta trattando anche Renato Sanches. (ANSA).