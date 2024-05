Pochettino nuovo nome per la panchina del Milan. Il tecnico ha aperto all'addio al Chelsea

vedi letture

Con ogni probabilità Stefano Pioli lascerà il Milan a fine stagione. Il tecnico rossonero, protagonista della conquista dello scudetto del 2022, saluterà lasciando spazio al nuovo allenatore. Come detto a più riprese, sono tante le opzioni per il club di via Aldo Rossi e, secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Repubblica, si sarebbe aggiunto un nuovo nome. Il profilo aggiunto alla corsa sarebbe Mauricio Pochettino del Chelsea.

Le altre scelte

Le alternative restano sempre le stesse. Ovvero Conceiçao, Fonseca, Van Bommel e De Zerbi. Nelle prossime settimane probabilmente verranno sciolte le riserve con la società che dovrebbe decidere chi sarà il nuovo allenatore.

Le sue parole

Nei giorni scorsi lo stesso Pochettino aveva infatti aperto ad una sua partenza dal Chelsea: "Abbiamo già avuto alcuni incontro per organizzare la prossima stagione, compresa la tournée che affronteremo prima del via della nuova Premier League. Nel complesso possiamo dire che stiamo già lavorando insieme per il futuro del Chelsea. Se tutti sono felici, sarà perfetto, ma non vale solo per la proprietà. Magari anche da parte nostra ci può essere un malcontento e quel punto decidiamo di dividerci. Non sarebbe la prima volta che uno staff tecnico decida di non continuare un percorso. Se ci fosse un divorzio non sarebbe un problema, non sarebbe la fine del mondo".