La Serie A su Paramount+? Ne parla la Svp di Streaming Italy and South Emea

vedi letture

In passato è seriamente circolata l'ipotesi di vedere le partite di Serie A sui canali di Paramount+, naufragata poi dopo la conferma del dualismo DAZN-Sky per i diritti tv del prossimo ciclo 2024/2029. In merito a questo tema è intervenuta ai microfoni di Calcio&Finanza la Svp di Streaming Italy and South Emea di Paramount+ Antonella Dominici​​​​. Queste le sue dichiarazioni.

"Il calcio è un business sicuramente molto visibile, la cui redditività è complessa. e la profittabilità complicata. Inoltre, diventa un tema ancora più delicato se si parla di pirateria. In questo momento per noi non è nei piani entrare nella distribuzione del calcio. Un conto è se ci fosse un canale in un futuro accessibile per tutti i distributori, ma non sembra essere nelle priorità e per noi per ora non c’è dubbio. La distribuzione del contenuto sportivo richiede un lavoro complesso, che in Paramount non c’è se non negli USA o nell’America Latina".