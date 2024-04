La Stampa: "Juve-Milan, piazza d'onore: oggi vale un bel po’ di orgoglio e il secondo posto"

"Juve-Milan, piazza d'onore: oggi vale un bel po’ di orgoglio e il secondo posto" scrive La Stampa nella sua sezione sportiva. Incrocio delicato tra due tecnici con il destino sempre più incerto, Massimiliano Allegri e Stefano Pioli: in ballo c'è il secondo posto in campionato. Il tecnico bianconero alla vigilia: "Ora i punti Champions. Il gap con l’Inter? Alleno e non faccio il mercato”. Il rossonero: "Perdere il derby è stato un profondo dolore. Adesso bisogna rialzarsi".

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Data: sabato 27 aprile 2024

Ore: 18.00

Stadio: Allianz Stadium, Torino

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it