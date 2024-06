La Svizzera liquida 4-0 l'Estonia: Okafor in tribuna

Sono cominciate le prime amichevoli in preparazione ai prossimi Europei, che si giocheranno in Germania, ma anche in vista della prossima Copa America che, contemporaneamente, si giocherà negli Stati Uniti. Oggi alle 20.15, a Lucerna, la Svizzera dell'attaccante rossonero Noah Okafor ha sfidato in amichevole l'Estonia. Il Ct rossocrociato Yakin dovrà decidere nei prossimi giorni i nomi definitivi per la rassegna continentale e ha deciso di lasciare Okafor in tribuna.

In tal senso va ricordato che Okafor si è unito al ritiro della nazionale in ritardo rispetto ai compagni per via della tourneé in Australia con il Milan. La formazione svizzera ha comunque vinto 4-0.