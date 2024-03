Lazetic: "È stato bellissimo allenarsi con Ibra. Mi ha dato tanti consigli su come calciare in porta"

Ai microfoni di gianlucadimarzio.com, Marko Lazetic, attaccante del Milan in prestito in Olanda al Fortuna Sittard, ha parlato anche di alcuni suoi ex compagni di squadra in rossonero, tra cui Zlatan Ibrahimovic, ora dirigente del Diavolo. Ecco le sue dichiarazioni: "È stato bellissimo allenarsi con Zlatan, perché è una persona fantastica. E poi parla la mia stessa lingua... Tutti i giorni lo guardavo per rubargli delle cose e aggiungerle al mio bagaglio tecnico.

Purtroppo non ci siamo allenati molto insieme perché lui è stato infortunato per quasi tutta la stagione. Per quel poco che l'abbiamo fatto, mi ha dato tanti consigli su come calciare in porta. E questo mi ha fatto migliorare. Zlatan è molto severo ma lui vuole solo il meglio per ciascuno di noi".