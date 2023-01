Le pagelle del CorSport: "Leao si spegne, Tomori sbaglia, Theo in ombra"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo voti negativi per il Milan di Supercoppa visto ieri sera a Riyad contro l'Inter. Una prestazione da dimenticare che chiude dieci giorni da dimenticare. Il titolo delle pagelle del Corriere dello Sport recita: "Leao si spegne, Tomori sbaglia, Theo in ombra". Il peggiore è proprio il centrale inglese (4.5) che è colpevole su più di un gol. Stesso voto per Messias e Origi. Gli unici con la sufficienza (6) sono Rafael Leao, che almeno ha provato a creare qualcosa, e Rebic entrato nel finale.