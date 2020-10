Le pagelle di Maldini: dopo 35 anni, un erede debutta in rossonero. Fuori posizione

Dopo 35 anni, un altro Maldini debutta in rossonero dal primo minuto. È Daniel, ieri titolare nel preliminare di Europa League contro il Rio Ave. Non va benissimo per il talentino rossonero: dal 5 de La Gazzetta dello Sport al Corriere dello Sport (5,5: "generoso ma non è la sua posizione ideale") per tornare al 5 di Tuttosport ("lo si era già visto con il Bodo, il centravanti non è il suo ruolo").

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5

MilanNews: 5