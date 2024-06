Le percentuali per la vittoria della Champions tra Real Madrid e Dortmund

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Wembley si illumina per la serata di gala più importante della stagione, la finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund. I Blancos hanno vinto 14 finali su 17 disputate e non ne perdono una dal 1981, mentre i tedeschi, vincitori nel 1997, persero la loro seconda finale nello stadio londinese 11 anni fa. Per questo gli esperti Sisal ritengono la squadra di Carlo Ancelotti nettamente favorita, a 1,65 rispetto al 5,00 dei tedeschi, con il pareggio offerto a 4,25. Stessa quota per la sfida che arriva ai supplementari mentre una soluzione ai rigori si gioca a 8,25. Forbice molto ampia per il successo finale: 1,30 per Ancelotti, in cerca della settima coppa dalle grandi orecchie tra campo e panchina, contro il 3,50 di Reus e compagni.

Le ultime quattro finali di Champions sono tutte terminate 1-0 e lo stesso risultato esatto si gioca a 14,50 per il Borussia mentre quello in favore del Real pagherebbe 7 volte la posta. Jude Bellingham è pronto a dare un dispiacere ai suoi vecchi compagni e come primo marcatore è dato a 6,00. Al suo fianco ci sarà Vinicius Junior, un cui gol è dato a 2,50. In casa Borussia il possibile marcatore è Niclas Fuellkrug, a 4,25. (ANSA).