Leao ci crede: "Vogliamo vincere l'Europa League"

Il Milan si appresta a preparare l'importante e assolutamente da non sottovalutare, partita di Coppa Italia in programma domani sera a San Siro contro il Cagliari di Mister Ranieri, reduce in campionato da un pareggio per 0-0 in casa contro l'Empoli. Del momento dei rossoneri, concentrandosi anche sul proprio percorso di crescita ha parlato così, in esclusiva a Sky Sport, il numero 10 del Milan Rafa Leao.

questo un breve estratto dell'intervista fatta al portoghese: "Europa League obiettivo quest'anno? Sì vogliamo vincerla. Ibra l’ha vinta, ci trasmetterà l’esperienza per poterla vincere. Il Milan non l’ha mai vinta. Con tutti i miei compagni sappiamo di avere la responsabilità di poter essere ricordati anche per quello".