Leao: "Contro la Repubblica Ceca ho fatto un buon primo tempo, ho provato a fare la differenza"

Rafael Leao, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani del suo Portogallo contro la Turchia, ha commentato così la sua prestazione nella prima partita dell'Europeo contro la Repubblica Ceca: "Penso di aver fatto un buon primo tempo, ho cercato di creare occasioni e di fare la differenza con il mio stile di gioco. Nel secondo tempo non ho avuto la palla e il mister mi ha sostituito. Nel complesso sono stato contento. Certo, nel secondo tempo avrei voluto dedicare più tempo ad aiutare la squadra - riporta Record - perché stavamo perdendo, ma i miei colleghi che sono entrati hanno portato energia e grinta e sono stato molto contento del loro contributo".

Mentre sulla possibilità di confermarsi dal primo minuto in campo contro la Turchia, l'attaccante del Milan ha dichiarato: "Se sarò titolare? Non lo so. Sono pronto a partire o a entrare in campo dopo. So che in Nazionale ci sono giocatori di grande qualità e sono molto contento perché so che Neto, Chico o altri giocatori saranno in grado di fare la differenza. Abbiamo una Nazionale molto forte".