Leao e i suoi idoli: "Cristiano Ronaldo e Ronaldinho nel calcio, Bob Marley nella musica"

Rafael Leao è stato ospite della redazione del Corriere della Sera. L'attaccante e numero 10 del Milan si è raccontato in un'intervista ai colleghi Carlos Passerini e Venanzio Postiglione a margine della pubblicazione del suo primo libro Smile, in cui il portoghese racconta la sua infanzia, i suoi inizi nel calcio, le sue passioni e anche la sua esplosione proprio nel club rossonero. Nel corso della chiacchierata concessa al noto quotidiano capitolino, però, Leao ha in generale svariato su più argomenti, arrivando a parlare anche degli idoli di infanzia nel mondo del calcio e della musica. Queste le sue dichiarazioni.

Il suo idolo calcistico e quello musicale?

"Cristiano Ronaldo. Quando ero piccolo, Ronaldinho. Nella musica non ho un vero idolo. L’unico forse Bob Marley. Ho anche un suo tatuaggio".