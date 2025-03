Leao in campo un'ora, Felix in panca: il Portogallo elimina la Danimarca ai supplementari

vedi letture

L'ultima sosta prima della volata finale di aprile e maggio. L'attività dei club si ferma per lasciare spazio alle nazionali, e sono 15 i giocatori rossoneri che dopo Milan-Como hanno raggiunto le loro rappresentative in giro per il mondo. Tanta Nations League (UEFA ma anche CONCACAF), ma anche impegni di qualificazione al Mondiale 2026.

Al termine di una partita pazza, come lo sono state tutte quelle dei ritorni dei quarti di finale di UEFA Nations League, il Portogallo ha eliminato la Danimarca e si è qualificato per la final four della competizione che si disputerà nel mese di giugno. I lusitani hanno ribaltato l'1-0 dell'andata ma hanno avuto bisogno dei supplementari dopo il 3-2 dei tempi regolamentari: autogol danese di Andersen, pareggio di Kristensen, nuovo vantaggio portoghese con Ronaldo, nuovo pareggio di Eriksen e infine il tris di Trincao. Nei supplementari gol ancora di Trincao e poi di Goncalo Ramos.

Per Rafael Leao titolarità e 62 minuti in campo senza eccessivi squilli: il milanista ha lasciato il campo successivamente a Diogo Jota. Altra panchina per Joao Felix.