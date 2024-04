Lele Adani dice così la sua sul futuro di Pioli

Daniele Adani, ex difensore, ai microfoni della 'Rai' dopo Roma-Milan di Europa League ha commentato così la sconfitta dei rossoneri: "I giocatori del Milan non hanno fatto una buona partita. A livello di impegno hanno dato tutto, ma non hanno fatto bene. La Roma ha fatto bene sotto tutti i punti di vista. Anche in 10 ha avuto delle occasioni, èuna squadra in salute".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Se nelle due partite il migliore in campo è stato Chukwueze che è entrato solo nella ripresa in entrambe le partite e Pulisic, Giroud, Leao, Loftus-Cheek e Theo hanno fatto queste prestazioni, il Milan non può pensare di battere questa Roma. I big sono mancati al Milan- Leao? Da un punto di vista calcistico deve offrire una prestazione diversa. Alla vigilia era sereno, l'auspicio era quella di una partita diversa mentre poi in campo è differente. Leao è quasi deleterio in queste prestazioni, vive di folate".

E sulla conferma di Pioli, questo il suo pensiero: "Scaroni, qualche settimana fa, aveva detto che Pioli era confermato. Chissà se lo dirà anche domani... Nel calcio la parola data oggi viene smentita domani. E' importante che la società dia un segnale, anche perchè il Milan ha un derby da giocare...".