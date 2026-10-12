Letizia: "Sono arrabbiato! Condivido solo una cosa di ciò che ha detto Amorim"

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube dal Mapei Stadium al termine di Sassuolo-Milan (1-1).

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube dal Mapei Stadium al termine di Sassuolo-Milan (1-1): "Siamo reduci dalla conferenza stampa post-partita di Amorim. Amorim ha detto una cosa importante: 'Oggi abbiamo perso due puntiì, ed è forse l'unica cosa che ha detto che condivido, perché poi per il resto, sinceramente, le sue spiegazioni mi hanno convinto poco.

Ho visto una squadra che non ha creato nulla di buono, fatta eccezione per un paio d'occasioni: tranne il passaggio filtrante di Pulisic per Chukwueze, io non ho visto chissà che. Ho visto un gol bello, cattivo, di rabbia e di carattere di Adrien Rabiot, e praticamente null'altro. Non mi hanno convinto per niente le scelte di Amorim e, come ho avuto modo di dirgli - perché fare i galletti su YouTube serve a poco se poi le cose non le dici direttamente agli interessati, e personalmente non sono abituato a fare così -, io non capisco una squadra che sta facendo 1-1 e vuole vincere la partita, ma si tiene l'attaccante Francesco Camarda in panchina per tutti i 90 minuti.

Per me, dopo aver visto Spalletti che ci incarta due punti mettendo Gatti, un difensore centrale, a fare il centravanti negli ultimi 10 minuti e ci fa gol proprio Gatti, sinceramente a me - che sono un sostenitore di Amorim, non è che gli sto andando contro per puntargli il dito - questa cosa non è andata giù. Detto questo, non è che sia la fine del mondo questo pareggio e non è che adesso dobbiamo buttare a mare tutto".