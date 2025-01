live mn Tutte le news da Riyad: è il giorno della finale! Leao c'è, Conceiçao cambia modulo

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-1-1):

16 Maignan

22 Royal 23 Tomori 28 Thiaw 19 Theo Hernandez

80 Musah 29 Fofana 14 Reijnders 20 Jimenez

11 Pulisic

7 Morata

All. Sergio Conceiçao

------------

Amici ed amiche di MilanNews.it, buongiorno a tutti da Riyad!

Giornata di finale oggi per il Milan, impegnato stasera alle 20:00 (ora italiana) contro l'Inter nel derby di finale della Supercoppa Italiana.

MilanNews.it vi porta direttamente in Arabia Saudita per essere continuamente aggiornati su tutte le notizie che riguardano la squadra rossonera e, ovviamente, anche quella avversaria. Seguiteci su APP e sito per tutte le news minuto per minuto dal nostro inviato.