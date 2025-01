MN - Ferrara: "Derby in finale? Non mi sorprende. Entrambe dovranno meritarsi questa coppa""

vedi letture

Ospite a Riyad per la finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan, l'ex difensore di Napoli e Juventus, Ciro Ferrara, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it dicendo la sua sulla partita in programma questa sera all'Al-Awwal Park.

Inter-Milan: ti sorprende questo tipo di combinazione o te l'aspettavi?

"Diciamo che non mi sorprende. È un torneo in cui ci sono due semifinali e in cui può succedere di tutto, come può succedere di tutto ovviamente in questa partita. Oggettivamente l'Inter, per quella che è la storia degli ultimi anni, per quello che è il percorso che sta facendo, è sicuramente una squadra attrezzata. Ma, essendo una finale, non puoi mai essere certo di un risultato. Quindi entrambe le squadre dovranno meritarsi questa finale e questa coppa".

Sulla semifinale tra Juventus e Milan

"A volte non rispetta il risultato quello che si vede il campo, ed è proprio questa la parte più bella probabilmente (ride, ndr). Oggettivamente la Juventus, almeno per tutto il primo tempo e parte del secondo ha fatto bene, però poi le partite durano 90 minuti. Quindi se il Milan ha avuto la forza di rimanere in partita, di reagire e di soffrire anche in alcuni momenti, si è evidentemente andata a conquistare la finale. Quando dico che conquisti una finale la conquisti con merito, non perché qualcuno te l'abbia regalata. Poi può anche capitare, come è stato in quella partita, degli errori che hanno compromesso l'accesso alla finale da parte della Juventus".