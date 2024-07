Llorente: "Morata ha sofferto di una pesante forma di depressione e quando toccano i tuoi cari è tutto più difficile"

Fernando Llorente sarà uno dei nuovi talent (opinionisti) di Prime Video per la prossima stagione di UEFA Champions League. L'ex attaccante tra le altre di Juventus, Napoli e Udinese è stato intervistato questa mattina sulle colonne del Corriere dello Sport per offrire il suo punto di vista sul campionato italiano, in particolare per le squadre di Serie A in cui ha giocato oppure nei confronti di suoi ex compagni, proprio come Alvaro Morata che vestirà la maglia del Milan la prossima stagione.

Le parole di Llorente a difesa di Morata: "Spagna? Nessuno si aspettava un gioco così. È il riscatto di De La Fuente, criticatissimo, che ha superato il nostro tiki taka. Ma anche di Olmo, di Fabian Ruiz, di Rodri che è il migliore al mondo e di Morata. Alvaro è stato meraviglioso. Uno così lo vorrebbero tutti, sarà un colpo unico per i rossoneri. Ha sofferto di una pesante forma di depressione e quando toccano i tuoi cari è tutto più difficile. Contestavano? Lo massacravano. Ha dimostrato di essere il migliore"

VIA DA MADRID NON A FARI SPENTI

Il rapporto tra Alvaro Morata e i tifosi dell'Atletico Madrid, così come parte di quelli spagnoli, rischia di concludersi in maniera non troppo positivo. Nelle ultime settimane il capitano della Spagna non ha mai nascosto il suo fastidio per le continue critiche ricevute in patria per il suo rendimento con i Colchoneros nella seconda parte di stagione (nonostante i 21 gol complessivi, massimo della sua carriera) e con i tifosi delle Furie Rosse (nonostante sia uno dei migliori marcatori della storia della Nazionale).

E una nuova saga dello scontro tra Morata e i tifosi si è vissuta nella notte sui social. Dopo i grandi festeggiamenti per la vittoria dell'Europeo a Madrid, in cui il centravanti è stato uno dei più scatenati, un tifoso dell'Atletico ha commentato la notizia dell'imminente trasferimento di Morata al Milan così su Instagram: "Tanto bandiera dell'Atleti, ma va a Milano". Alvaro aveva dichiarato amore ai Colchoneros un paio di settimane fa, rifiutando le offerte dall'Arabia Saudita. Poi però è arrivata la proposta di Ibrahimovic e del Milan, un'offerta che non poteva essere rifiutata. Morata ha risposto piccato al commento dell'utente social così: "Ora non posso andarmene e dopo Dortmund volevate tutti cacciarmi". Lo riporta Relevo.