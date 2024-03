Loftus-Cheek e l'amicizia con Reijnders: "Siamo arrivati insieme al Milan e parlavamo inglese entrambi. Adesso lo chiamo papà, è un ragazzo eccezionale"

vedi letture

Sul rapporto con Tijjani Reijnders: "Con Reijnders siamo amici. Siamo arrivati insieme al Milan ed entrambi parlavamo inglese, quindi ci ha aiutato a conoscerci meglio. Recentemente è diventato padre e infatti lo chiamo ‘Papà’. Non ho ancora visto suo figlio, ma non vedo l’ora. È una persona eccezionale".

Queste le belle parole del centrocampista rossonero, Ruben Loftus-Cheek, intervistato da "Cronache di spogliatoio" In merito alla sua prima stagione a Milano, tra aneddoti, curiosità e rapporti di amicizia con i propri compagni di squadra, come quello instaurato con Tijjani Reijnders, anche lui come l'ex Chelsea, arrivato in Italia nell'estate del 2023.