Maldini: "Se non hai un bilancio da grande squadra non rientri tra le prime otto d'Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto a Sky, Paolo Maldini ha parlato così del ruolo da dirigente: "Credo che nell'era moderna se non hai un bilancio da grande squadra, difficilmente sei tra le prime quattro in Italia e le prime otto d'Europa. Io guardoi i bilanci perché è parte del mio lavoro, ma parlo di ambizione sportiva. Non sono qua solo per avere ricavi superiori, ma anche per avere risultati sporitivi adatti al tipo di club. Dobbiamo essere ambiziosi dal punto di vista sportivo".