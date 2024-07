Man.United, le prime parole di Zirkzee: "Sono qui per vincere tanti trofei"

Joshua Zirkzee è un nuovo calciatore del Manchester United. L'attaccante olandese lascia il Bologna e firma un quinquennale coi Red Devils. Nell'annuncio da parte del club inglese sono contenute anche le prime parole da Diavolo firmate Zirkzee: "Dopo aver discusso con l'allenatore e i dirigenti del club, so quanto sarà entusiasmante il futuro qui e non vedo l'ora di fare la mia parte per raggiungere tanti successi col Manchester United.

"Sono un giocatore che ha sempre dedicato tutto sé stesso per vincere; sono pronto per questa prossima sfida, per passare ad un altro livello della mia carriera e vincere più trofei. È un privilegio entrare a far parte di un club così iconico. Adesso devo prendermi una breve pausa dopo essere stato con la Nazionale, ma tornerò pronto a lasciare il segno fin da subito".

I dettagli dell'operazione

Gli inglesi hanno trovato l'accordo col Bologna sulla base di una valutazione superiore alla clausola da 40 milioni di euro. Le due società hanno concordato un trasferimento da 45 milioni di euro, con lo United che però avrà la possibilità di pagare il cartellino in maniera dilazionata in tre anni. il 40% di 37 milioni finiranno nelle casse del Bayern Monaco, circa 15 milioni di euro. I rossoblù riceveranno invece 30 milioni per l'olandese, calciatore comprato a otto solamente due anni fa.