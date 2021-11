Mancini: "Spareggi? Senza infortuni possiamo affrontare chiunque. L'unica che eviterei è il Portogallo"

Roberto Mancini, CT dell’Italia, è intervenuto in video al Social Football Summit, e ha parlato anche dell'avversario che non vorrebbe incrociare ai playoff per l'accesso ai Mondiali in Qatar del prossimo anno. Mancini ha detto: “Se noi arriviamo a marzo e siamo senza infortunati, possiamo incontrare chiunque. Se proprio vogliamo toglierne una direi Portogallo”.