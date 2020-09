Marani: "Milan, ora vedo un progetto molto interessante"

Matteo Marani, intervenuto a SkySport24, ha commentato così il mercato del Milan: "E' un progetto interessante, finora il Milan è la squadra che si sta muovendo di più sul mercato. Ibra, da solo, porta spessore e affidabilità, ha fatto fare un grande salto a tutto l'ambiente rossonero. Dal primo momento ha cambiato il Milan. Ibra è unico. Lui non è venuto qui per svernare, ma per lottare e vincere. Il Milan non può rinunciare a Ibra. Al Milan ora vedo un progetto, poi sappiamo che con i giovani ci vuole tempo. Ci sono tanti giocatori di prospettiva che dovranno crescere sotto la guida di Ibra, che ha permesso a tutti di lavorare meglio, compreso Pioli e la dirigenza. All'inizio il Milan sarà costretto a giocare parecchie partite, quindi l'inizio non sarà facile, ma è fondamentale avere un progetto e quello milanista è molto interessante"