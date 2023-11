Marchegiani dopo Milan-PSG: "Estasiato dalla prestazione di Leao. Loftus-Cheek fondamentale per i rossoneri"

Ai microfoni di Sky, Luca Marchegiani ha dichiarato dopo la vittoria del Milan contro il PSG: "Sono rimasto estasiato dalla prestazione di Leao contro il PSG. Ha fatto grandi partite in passato, ma l'applicazione e la costanza è stata impressionante. Anche Loftus-Cheek ha giocato benissimo, ha limitato la manovra dei centrocampisti del PSG. L'inglese è fondamentale per questo Milan, ha dimostrato che sa giocare benissimo partite come queste".