Marchetti: "Milan vive sulle individualità: dà l'idea di essere un'incompiuta"

Il commento di Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, sulla prestazione del Milan contro il Sassuolo e in generale sul momento dei rossoneri

Il Milan esce con un solo punto da Reggio Emilia: nonostante i rossoneri siano riusciti a sbloccare la gara contro il Sassuolo poco dopo l'ora di gioco con una gran botta di Rabiot, non sono stati in grado di mantenere il vantaggio e hanno subito il pareggio nel giro di tre minuti su calcio d'angolo e in maniera un po' sciocca. Nel post gara, negli studi di Sky Sport 24, il giornalita Luca Marchetti ha condiviso il suo punto di vista sul pareggio maturato sul prato del Mapei Stadium.

Il commento del giornalista Luca Marchetti sul Milan dopo il pareggio contro il Sassuolo: "Mi sembra un Milan che vive soprattutto sulle individualità, sulle sgasate che fanno i suoi giocatori migliori. Quindi sicuramente Moreira, che mi è piaciuto per la vivacità che ha avuto, Chukwueze dall'altra parte, Rabiot certamente, Modrić quando ha giocato… Pulisic non ha brillato, obiettivamente. Non ha inciso quanto gli altri. Io gli darei un cinque e mezzo. È un Milan che ancora mi dà l'idea di essere un'incompiuta".