Marchisio: "Stiamo assistendo a un campionato divertente e appassionante"

Intervenuto ai microfoni di TMW a margine dell'evento inaugurale della Kings League Italia, l'ex calciatore Claudio Marchisio ha parlato di alcuni dei più importanti temi legati alla Serie A, soffermandosi in modo particolare sulla sfida che vedrà sabato pomeriggio sfidarsi a San Siro Milan e Juventus.

Sul campionato di Serie A: "Non me l'aspettavo, quella attuale è una classifica che ricorda il campionato delle 7 sorelle. Stiamo assistendo a un campionato divertente e appassionante".

Su Milan-Juve: "Sarà una grande partita, si affronteranno due squadre che arrivano entrambe in un buon momento. In palio ci sono punti importanti, la classifica ad oggi è molto corta e non ci può perdere per strada. Secondo me chi sarà più bravo a non perdere punti da qui a Natale ne gioverà poi nel 2025".

Sulla sfida Milan-Juve a livello di singoli: "Tra Di Gregorio e Maignan scelgo Di Gregorio, tra Cambiaso e Theo dico Cambiaso, tra Reijnders e Koopmeiners dico Reijnders, tra Yildiz e Leao dico Yildiz, tra Vlahovic e Morata dico Morata".