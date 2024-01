Marelli: "Rete del 2-1 dell'Inter era da annullare per fallo di Bastoni su Duda"

vedi letture

L'Inter ha trovato il vantaggio contro l'Hellas Verona in pieno recupero con la rete di Davide Frattesi, ma l'azione è stata contestata molto dagli ospiti, per un contatto in area di rigore tra Alessandro Bastoni e Duda. A DAZN, Luca Marelli ha commentato: "Rete sulla quale si discuterà molto. C'è un fallo di Bastoni su Duda, con il difensore dell'Inter che lo guarda e gli dà una leggera gomitata. Il giocatore dell'Hellas accentua molto ma la cosa non cambia. Questa rete doveva essere annullata per il fallo di Bastoni su Duda".