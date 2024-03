Maresca per Fiorentina-Milan: l'ultima volta con i rossoneri fu a Udine

Nella giornata di oggi sono stati resi noti i nominativi delle squadre arbitrali per il prossimo weekend di Serie A. Il Milan che sarà ospite al Franchi della Fiorentina, verrà arbitrato da Fabio Maresca della sezione di Napoli. Al Var ci saranno Di Paolo e Guida. Una designazione significativa per i rossoneri perchè l'ultima volta che il Diavolo ha incrociato il fischietto napoletano era stato in occasione della trasferta di Udine, quella in cui alcuni tifosi friulani aveva fatto piovere all'indirizzo di Mike Maignan spregevoli insulti razzisti. Nell'occasione Maresca si era dimostrato uomo prima che arbitro, mostrando grande sensibilità nei confronti del portiere rossonero.

Così aveva parlato Maresca dopo l'episodio: "Mi sono comportato da fratello maggiore, ho provato sincero dispiacere per Maignan che era chiaramente colpito sul piano emotivo: che disagio ho provato per quei buu beceri. Fermo restando - aggiunge - che il regolamento è chiaro, la linea dell'Aia e del designatore Rocchi non ammettono equivoci e io mi sono limitato a seguirli, come è mio dovere".

La designazione completa:

FIORENTINA – MILAN Sabato 30/03 h.20.45

MARESCA

PASSERI – COSTANZO

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA