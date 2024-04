Marianella: "Pioli ha accresciuto il valore di tutti nell’anno dello Scudetto, in cui il Milan non era la squadra più forte"

Massimo Marianella, giornalista, si è così espresso a SkySport su Stefano Pioli, destinato a lasciare la panchina del Milan al termine di questa stagione: “Gli riconosco il merito di aver accresciuto il valore di tutti nell’anno dello scudetto, in cui il Milan non era la squadra più forte. Adesso a mio avviso si è chiuso un ciclo, il Milan farà altre scelte ed è giusto così. Pioli oggi è il favorito per la panchina del Napoli: perché è una grande persona e perché è pure un bravissimo allenatore.

Antonio Conte dove andrà?

"La mia sensazione è che possa andare al Manchester United”.