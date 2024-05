Calcio: Orsato commosso a fine gara, verso fine carriera

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Daniele Orsato arbitra Psg-Borussia Dortmund, semifinale di Champions, e si commuove al fischio finale. "E' la sua ultima di Champions?", scrivono i media spagnoli. Il 48enne direttore di gara di Schio dirigerà ancora all'Europeo 2024, in Germania; poi potrebbe in teoria continuare la sua carriera, visto che il limite di eta' dei 45 non esiste piu'. Ma l'ipotesi - corroborata dal video che lo ritrae mentre si pulisce gli occhi da una lacrima, poi abbraccia e bacia i suoi assistenti - e' che la scelta sia per chiudere, almeno sul campo. (ANSA).