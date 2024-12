Marinozzi sicuro: "Kolo Muani lo prenderei subito. Paragone con Thuram? Meno fisico"

Il Milan si prepara ad affrontare la Roma e i temi della vigilia sono stati principalmente due: i dubbi di formazione, viste le emergenze, con Theo Hernandez che dovrebbe ritrovare un posto tra i titolari; il calciomercato con la notizia di un contatto tra club rossonero e Psg per una possibile operazione in prestito per Randal Kolo Muani, attaccante francese già in passato finito nell'orbita della dirigenza di via Aldo Rossi. In studio a Sky Sport 24 è intervenuto il telecronista Andrea Marinozzi che ha detto la sua.

Le parle di Andrea Marinozzi sull'interesse per Kolo Muani: "Kolo Muani lo vogliono un po’ di squadre: lo prenderei subito. Ha fatto un salto troppo grande dall’Eintracht al PSG. Attaccante abile a fare tantissime cose, può giocare da esterno da centrale. Paragone con Thuram? Meno fisico rispetto ma è un attaccante che prenderei. Per me sarebbe una buona opzione per qualsiasi squadra".

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: domenica 29 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

Tv: Dazn

Web: MilanNews.it