Marocchi: "Esclusione di Tomori decisione sbagliata, poi spendi tantissimi soldi per Gila che come valore siamo lì..."
Finalmente una bella serata per il Milan, che batte il Salisburgo 4-0 e guadagna i primi 3 punti nella fase campionato di Europa League. Una bella prova della squadra di Amorim nonostante i tanti cambi proposti dall'allenatore rossonero. Tra questi c'era anche Tomori, tornato titolare per la prima volta dopo l'esclusione estiva. Giancarlo Marocchi, in diretta su Sky Sport nel post partita, accomuna il valore dell'inglese a quello di Mario Gila, sempre tra i migliori del Milan in questo avvio di stagione.
"(Quella su Tomori, ndr) È stata una decisione sbagliata, poi spendi tantissimi soldi per prendere Gila ma come valore siamo lì. Ha fatto una buonissima partita. Temevo un Milan fragile con il solo Jashari davanti la difesa, invece non è stato così".
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