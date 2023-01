Massaro: "È sempre un onore rappresentare il Milan. Dove andiamo i colori rossoneri sono sempre amati"

Daniele Massaro, Brand Ambassador rossonero, ha rilasciato queste parole dopo aver inaugurato insieme a Franco Baresi il nuovo Pop Up store AC Milan a Layali Ali Diriyah in Arabia Saudita: "È sempre un onore rappresentare il Milan. Siamo qui per giocare una Finale, ma è anche una opportunità per portare il nostro brand, sinonimo di eccellenza nel mondo. Dove andiamo i colori rossoneri sono sempre amati, soprattutto in questo momento in cui il movimento calcistico sta vivendo una forte ascesa".