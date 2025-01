Mediaset - Buone notizie da Riyad: questa sera saranno tutti a disposizione di Conceiçao. Recuperato anche Gabbia

Manca sempre meno al fischio d'inizio della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan. Le due squadre si stanno attualmente riposando nei rispettivi hotel di Riyad prima di dirigersi poi verso lo stadio.

Nel frattempo dal ritiro rossonero arrivano buone notizie per Sergio Conceiçao. Stando infatti a quanto riportato dal collega Claudio Raimondi per SportMediaset, l'allenatore lusitano avrà questa sera a disposizione tutti i suoi giocatori. Anche chi era in dubbio, come Matteo Gabbia ad esempio, è stato recuperato. Più nello specifico il difensore italiano non sarebbe più influenzato, così come Conceiçao, che per la prima volta dal suo approdo al Milan non ha febbre.