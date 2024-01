MIL-BOL (1-1): Saelemaekers ritorna a San Siro. Applausi dei tifosi rossoneri

vedi letture

Al minuto 67, il Bologna ha mandato in campo Alexis Saelemaekers, grande ex della sfida: il belga dal 2020 all'estate del 2023 è stato un calciatore del Milan, prima di essere girato in prestito ai rossoblù. Saelemaekers ha vinto da protagonista uno scudetto. Il suo ingresso in campo è stato salutato dall'applauso di tutti i tifosi rossoneri presenti a San Siro.

Segui Milan-Bologna - match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A e fondamentale per il mantenimento del terzo posto - visibile a pagamento su DAZN, e su Sky Sport. Se sei fuori casa e vuoi rimanere aggiornato live su quello che accade a San Siro, azione dopo azione, segui il live testuale di MilanNews.it: