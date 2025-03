Milan, a luglio possibile amichevole ad Hong Kong contro il Liverpool

vedi letture

Stando a quanto riferisce il South China Morning Post, portale di informazione su Hong Kong, Cina e Asia, il 26 luglio 2025 dovrebbe andare in scena un'amichevole tra Liverpool e Milan da Hong Kong.

Dal Milan filtra che i piani estivi per amichevoli e tournée sono ancora in fase di definizione, ma la partita di Hong Kong è tra le ipotesi prese in considerazione per il pre stagione.