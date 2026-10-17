Milan-Atalanta, due ballottaggi per Amorim: le ultime sulla formazione rossonera
Domani pomeriggio, alle ore 18:00, i rossoneri ospiteranno l'Atalanta di Maurizio Sarri allo stadio San Siro. Questa mattina mister Ruben Amorim ha provato diverse varianti per la formazione titolare di domani utilizzando il classico gioco delle coppie. Tanti ipotesi dunque ma nessuna certezza su chi domani calcherà il campo dal primo minuto.
Come ha rivelato in giornata Peppe Di Stefano a Sky Sport, l'ipotetica formaizone iniziale potrebbe essere un 4-3-3 con Maignan in porta, Gila, De Winter, Pavlovic e Moreira o Estupinian. Si può ipotizzare un centrocampo a tre con Musah, Modric e Rabiot, mentre in attacco spazio a Chukwueze e Ramos, con un ballottaggio tra Cisse o Pulisic. Il sistema rimane anch'esso incerto perché dipende molto dalle fasi di gioco. Il 4-3-3 disegnato si può schierare in campo anche con un 4-2-3-1, così come con un 3-5-2: basta stringere o allargare qualche posizione per cambiare l'assetto.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan