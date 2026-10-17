Milan-Atalanta: il bilancio dei rossoneri con l'arbitro Chiffi

Daniele Chiffi, arbitro della sezione di Padova, arbitrerà Milan-Atalanta domenica pomeriggio: il suo bilancio con il club milanista

Domenica alle ore 18 il Milan torna in campo in Serie A per la settima giornata del suo campionato, nel tentativo di sfruttare l'onda emotiva della larga vittoria europea sul campo del RB Salisburgo e ritrovare i tre punti anche all'interno dei confini domestici. I rossoneri ospiteranno l'Atalanta a San Siro e a dirigere la sfida sarà il signor Daniele Chiffi, arbitro della sezione di Padova. A coadiuvarlo al VAR, direttamente da Lissone, ci saranno i colleghi Camplone e Prontera.

MILAN-ATALANTA: IL BILANCIO CON CHIFFI

Per Daniele Chiffi sarà la settima partita in questa stagione e la terza diretta in Serie A dopo Lecce-Roma 0-4 e Frosinone-Como 2-0. Le altre quattro gare sono state arbitrate nelle Qualificazioni di Europa e Conference League, in Uefa Nations League e in Serie B. Il bilancio complessivo con il Milan è davvero super positivo: sarà il 17° incrocio tra arbitro e club rossonero, soltanto una volta il Milan ha perso (nella stagione 20/21, 2-0 in casa dello Spezia). Per il resto 12 vittorie e 3 pareggi. L'ultimo precedente risale all'aprile di quest'anno quando il Diavolo sconfisse l'Hellas Verona al Bentegodi 0-1 grazie alla rete di Rabiot. L'ultimo precedente in casa è del 28 settembre 2025, la vittoria 2-1 con il Napoli della scorsa annata.