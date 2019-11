Milan, Bonaventura in gol 6 volte nelle ultime 13 partite da titolare

Dopo il gol di sabato sera contro il Napoli, Jack Bonaventura può ricominciare a sorridere: il centrocampista rossonero sembra essere pienamente recuperato dopo che un infortunio al ginocchio l'ha tenuto fuori per gran parte della scorsa stagione. In questo anno calcistico il centrocampista di San Severino Marche è mancato terribilmente al Milan, in particolare i suoi gol. Se andiamo a vedere le ultime tredici presenze da titolare i gol di Jack sono ben 6, tutti segnati in altrettante partite, come riporta con una grafica Milan TV:

Bologna-Milan 1-2 Aprile 2018

Milan-Fiorentina 5-1 Maggio 2018

Napoli-Milan 3-2 Agosto 2018

Milan-Atalanta 2-2 Settembre 2018

Milan-Chievo 3-1 Ottobre 2018

Milan-Napoli 1-1 Novembre 2019