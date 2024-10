Milan da incubo lontano da San Siro: i numeri preoccupanti

Tra le tante note negative di questo inizio di stagione del Milan, la cui unica luce è stato il derby di Milano contro l'Inter che rischia di confermarsi come l'eccezione e non tanto come la regola, una delle più evidenti è il rendimento dei rossoneri lontano da San Siro. Il Diavolo ha giocato cinque partite in trasferta in questo inizio di stagione anche se solo quattro lontano da San Siro, proprio perché una è stata il derby vinto contro i nerazzurri, una mosca bianca.

Quando il Milan è andato via da Milano, il castello rossonero si è sgretolato. I rossoneri hanno raccolto un pareggio e tre sconfitte, un ruolino di marcia veramente preoccupante per la squadra di Paulo Fonseca e l'emergere di un problema evidente. Questo il rendimento del Milan lontano dal suo stadio:

Parma-Milan 2-1

Lazio-Milan 2-2

Leverkusen-Milan 1-0

Fiorentina-Milan 2-1