Milan, diverse novità nella formazione titolare contro il Parma: a sinistra torna Theo Hernandez

La formazione iniziale scelta da Paulo Fonseca contro il Torino non si vedrà sabato a Parma e probabilmente nemmeno in altre partite. In casa del gialloblù, ci saranno diverse novità nell'undici titolare del Diavolo: a sinistra, per esempio, ci sarà il rientro dal primo minuto di Theo Hernandez che contro i granata era partito dalla panchina. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.

Al posto del francese sulla corsia mancina ha giocato Alexis Saelemaekers che è apparso parecchio in difficoltà in ruolo non suo. Questa è stata sicuramente una delle scelte di formazione che ha fatto più discutere dopo il mtch contro il Torino.