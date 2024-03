Milan, domani la ripresa degli allenamenti. Quando tornano Bennacer e Leao

Nella giornata di oggi il Milan non si è allenato. Il mister Stefano Pioli, considerando il periodo di sosta per le nazionali, ha concesso la domenica libera ai giocatori rimasti a Milanello. Domani invece si riprenderà a lavorare sui campi di Carnago, con l'obiettivo di iniziare a preparare l'ostica trasferta di Firenze del sabato di Pasqua. La gara con la Fiorentina è infatti in programma il 30 marzo alle ore 20.4 all'Artemio Franchi. I rossoneri, per motivi legati al traffico del weekend festivo, si muoveranno con anticipo e raggiungeranno il capoluogo toscano già nella serata di venerdì, per evitare qualsiasi tipo di intoppo logistico.

Tra i calciatori che sono partiti per le nazionali, ce ne sono due che saranno già a Milanello a inizio settimana. Uno è Ismael Bennacer che era partito per il ritiro dell'Algeria ma ha fatto praticamente subito ritorno in Italia per un problema fisico riscontrato in allenamento: Pioli ha concesso giorni di riposo al centrocampista che tornerà con la squadra o domani o martedì. L'altro è Rafael Leao che ha giocato l'amichevole con il Portogallo contro la Svezia, segnando anche un bel gol, ma che è stato poi esonerato - insieme a sette compagni - dal CT Martinez per la prossima amichevole contro la Slovenia. Anche il numero 10 rossonero, dunque, sarà a Milanello tra lunedì e martedì.